Alcalde Escamilla en línea con presidente Bukele para combatir la corrupción

El alcalde de La Libertad Norte, Jorge Escamilla, trabajará de la mano con el gobierno del presidente Nayib Bukele para combatir la corrupción en las municipalidades e iniciará revisando administrativamente las irregularidades en la contratación del personal.

El distrito de Quezaltepeque tiene una carga de planilla, esta será evaluada y buscarán prevenir acciones de corrupción, dijo el alcalde de La Libertad Norte, Jorge Escamilla.

“Nos encontramos en ese proceso de evaluación, yo me reuní con los colaboradores y el mensaje fue que nosotros no llegamos a quitar a nadie y que queremos trabajar con colaboradores que están, pero no vamos a tolerar actos que vayan contra el patrimonio municipal, habrá que separarlos», expresó.

Asimismo, detalló que invertirá $80 mil para rentar maquinaria para despejar calles y canaletas antes que llegue el invierno. Lamentó que hay documentos donde detallan compras de repuestos e investigarán donde estás estos objetos.