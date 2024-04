Aprueban reformar la ley del ISSS después de más de 70 años

El principal objetivo es llevar modernización a la institución y agilizar la prestación de servicios.

Los diputados de la Asamblea Legislativa, con 62 votos, aprobaron las reformas a la ley que rige al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), después de más de 70 años que dicha normativa no pasó por cambios.

Las principales disposiciones que aprobaron en esta reforma es el cambio en la junta directiva que dicta las decisiones en el Instituto. Ahora, ya no será el Ministerio de Trabajo (MINTRAB) el que tiene la dirigencia de la junta. Con la reforma, la dirección general del ISSS pasa a formar parte de dicha junta y al mismo tiempo asume la presidencia o máxima posición en esa instancia. Entonces, serán 12 integrantes y los que tengan tres ausencias acumuladas sin justificación podrán ser cambiados. Los suplentes que no participen en las sesiones no recibirán dieta (o estipendio por ser miembros).

Otra reforma significativa es que el Colegio Médico ya no formará parte de la estructura de dirección. De igual manera, la representación sindical ahora no saldrá de un proceso en el MINTRAB, sino que lo normará la dirección del ISSS y luego se ratifica en Consejo de Ministros.

Los diputados de la Asamblea Legislativa indicaron que con este cambio se acelerará la modernización en el ISSS, habrá un servicio más ágil para los pacientes y los beneficios podrán activarse con mayor eficiencia.