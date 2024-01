Ascenso al volcán de Santa Ana tendrá horario especial este próximo domingo

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) informó que este domingo 28 de enero, el ascenso al Volcán de Santa Ana, desde el Área Natural Protegida San Blas, tendrá un horario especial.

El ascenso será permitido solo desde las 10:00 a.m. hasta las 11:30 a.m., ya que se llevará a cabo la carrera ULTRAVOLCANES. Es decir, que no habrá acceso para ver el amanecer.

“Agradecemos tu comprensión y colaboración, ya que este ajuste temporal contribuirá a garantizar la seguridad de tu experiencia”, expresó la institución.