Bukele: «Estamos trayendo la verdadera democracia a El Salvador»

El presidente de la República, Nayib Bukele, consideró que bajo su gobierno El Salvador ha comenzado a vivir en una verdadera democracia.

El mandatario compartió la respuesta brindada a un periodista español que cuestionó sobre el tipo de gobierno que se ha implementado en su gestión.

“No estamos remplazando la democracia, estamos trayendo la verdadera democracia a El Salvador, que lo que ha vivido es el control de dos élites, no solo corruptas, sino que además asesinos”, remarcó.

Bukele también recordó que organismos internacionales asolaparon actos de corrupción que le costaron la vida a miles de salvadoreños. “El secretario general de la OEA vino a abrazarse con los pandilleros y decirles que ellos tenían legitimidad”.

“Periodistas” que ya no creen en lo que ven sus propios ojos”, remarcó el presidente.

February 16, 2024