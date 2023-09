Bukele insta a todos los sectores a trabajar juntos para combatir la pobreza

El presidente de la República, Nayib Bukele, en su discurso conmemorativo de los 202 años de independencia llamó a todos los sectores de la sociedad a ayudarlo a combatir las múltiples causas de la pobreza en el país.

Bukele instó a todos los sectores a respaldar los esfuerzos de integración que buscará con la implementación de la fase 6 del Plan Control Territorial que ha sido la exitosa medida implementada para frenar la inseguridad y la violencia de las pandillas.

También solicitó a los cooperantes locales e internacionales y a gobiernos amigos a apoyar los objetivos de la fase 6 denominada: Integración.

Ayer, en el Día de Nuestra Independencia, lanzamos la Fase 6 del Plan de Seguridad más exitoso del mundo 🇸🇻

Yesterday, on our Independence Day, we launched Phase 6 of the most successful Security Plan in the world 🇸🇻 pic.twitter.com/piaitQ4NUM

