Clima de seguridad promueve visitas a las plazas públicas

Una de las apuestas que ha tenido el gobierno del presidente Nayib Bukele desde el inicio de la gestión en el 2019, es que el país cuente con más espacios públicos para las familias salvadoreñas para su sano esparcimiento.

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, mencionó que las plazas públicas son más visitadas, por el clima de seguridad que hay hoy en el país, con las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Bukele, que ha convertido al país en el más seguro de Latinoamérica.

Rodríguez dijo que el espacio donde estaba el monumento a la reconciliación no era utilizado, «no llegan los salvadoreños, lo que había ahí era unos muñecos horribles, que no representaban al país, no representaban nada».

Con la demolición de las estatuas de la plaza reconciliación, se convertirá un espacio para que la población visite. “Vamos a cambiar este espacio por un lugar de calidad para todos los salvadoreños”, expresó.

Esta nueva plaza tendrá conexión con el parque Bicentenario, abriendo más espacios públicos para los ciudadanos.