Drake Bell reveló que fue abusado sexualmente por un trabajador de Nickelodeon cuando era menor

Hace 20 años, Drake y Josh fue uno de los programas de televisión preferido de muchos niños y adolescentes.

El actor Drake Bell, de 37 años, denunció haber sido abusado por su entrenador de diálogo en Nickelodeon cuando era adolescente. El acusado, Brian Peck, fue condenado por abuso sexual a menores en 2004.

Las declaraciones surgieron en un nuevo documental de Discovery, titulado Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV, que pretende develar los secretos más oscuros de la vida como estrella infantil.

En 2003, justo cuando finalizó El show de Amanda, Peck fue desvinculado de Nickelodeon luego de ser arrestado por ser acusado por más de una docena de delitos, relacionados con el abuso sexual de un menor cuya identidad nunca fue revelada, para preservar su integridad e intimidad.

Un año después, se reconoció culpable de delitos de abuso sexual contra dos menores de 14 y 16 años y fue condenado a 16 años de prisión. Además, fue registrado por la justicia estadounidense como «delincuente sexual» en 2004.

Bell nunca había sido vinculado con este caso, pero en el nuevo documental promete revelar los detalles del abuso que sufrió hace más de dos décadas.

El carisma de Drake Bell, su protagonista, trascendía la pantalla, y conquistaba a todo el mundo.

Anteriormente, Bell se declaró culpable de poner en peligro a menores y distribuir material nocivo para jóvenes en 2021, tras las denuncias de una menor de edad que conoció por internet.

