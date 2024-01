El Real Madrid y el Barcelona se disputan hoy la final de Supercopa de España

Luego de imponerse 5 a 3 ante el Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España, el Real Madrid se medirá este domingo 14 de enero con el Barcelona, quien venció en la semifinal al Osasuna 2 a 0.

En la temporada pasada, los azulgranas se quedaron con la victoria al derrotar 3-1 a los merengues. Ese fue el primer título de Xavi Hernández como entrenador del Barca.

La final de la Supercopa de España se jugará en Al-Awwal Park, la casa del Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Este campo, con aforo para 25.000 espectadores, es en el que también se han disputado ambas semifinales.

El español Alberola Roja será el encargado de arbitrar el encuentro. El valenciano Martínez Munuera impartirá justicia, con Soto Grado en el VAR.

La transmisión del partido será por Movistar Supercopa de España y Movistar+ en suelo español; DIRECTV y DGO para toda Sudamérica; mientras que en México y Centroamérica lo transmitirá Blue To Go Video Everywhere y Sky.