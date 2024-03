Estratega político Joey Mannarino destaca el cambio de El Salvador con el Gobierno del Presidente Bukele

El estratega político y especialista en marketing, Joey Mannarino, destacó la transformación que ha sufrido El Salvador bajo el mandato del Presidente Nayib Bukele, que ha convertido al país en un destino atractivo para visitar, vivir e invertir.

Mannarino constató de primera mano con su visita al país que los salvadoreños viven en un ambiente de paz y tranquilidad, a partir de las estrategias de seguridad, a través de las cuales se han encerrado a miles de pandilleros que mantenían aterrorizada a la población.

If you let the media tell it, El Salvador is a dictatorship.

That is a complete and total lie.

They’re only trying to spread hate about @NayibBukele because they can’t stand how he turned this country around.

There is a feeling of FREEDOM in the air here!

Freedom, liberty and… pic.twitter.com/64935IydaL

— Joey Mannarino (@JoeyMannarinoUS) March 29, 2024