Experto en materia electoral reitera legalidad de las pasadas elecciones presidenciales

El periodista Gabriel Trillos, experto en temas electorales, reiteró la legalidad de las pasadas elecciones presidenciales del 4 de febrero, las cuales dejaron como ganador indiscutible a Nayib Bukele, que tendrá un segundo mandato en el Ejecutivo.

“Durante muchas elecciones el sistema de custodia, el sistema de control entre unos y otros partidos, ha sido muy fuerte en cada elección y este no ha sido nada diferente a los otros procesos donde todos tienen copias de las actas, todos han firmado, todos están sabedores de cuántos votos válidos, cuántos nulos, cuántas marcas han tenido, y a estas alturas estar reclamando el tema de custodia, o ese tema de actas que no están dobladas, creo que no tiene sentido”, dijo.

Señaló que la cadena de custodia ha sido muy fuerte, no ha habido ninguna anomalía. “No he notado, ni he leído en profundidad señalamientos que valgan la pena para discutir si este proceso tiene ilegalidades o no”, dijo.