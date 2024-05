FGR presenta en audiencia las pruebas sobre la corrupción de seis ex funcionarios del FMLN

Estas personas son acusadas de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero cuando ejercían como servidores públicos.

El Juzgado Sexto de Sentencia en San Salvador conoció las pruebas recopiladas por la Fiscalía General de la República (FGR) sobre los actos de corrupción que habrían cometido seis ex funcionarios del FMLN.

Con material pericial, documental y con testimonios, la FGR presentó en audiencia todas las pruebas que involucran a estas personas. Los delitos que pesan sobre ellos son enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, que cometieron cuando aún ejercían como servidores públicos.

Las personas involucradas en este proceso son el ex ministro de Trabajo, Calixto Mejía; Belarmino López; el ex ministro de Obras Públicas, Manuel Orlando Quinteros (Gerson Martínez); la ex ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl; el ex ministro de Educación y expresidente, Salvador Sánchez Ceren y el ex ministro de Seguridad y ex secretario en Casa Presidencial, José Manuel Melgar. La mayoría ya huyó del país.