Hombre disfrazado de mujer roba tres bancos de Houston en menos de 10 días

Un hombre vestido de mujer robó tres bancos de Houston, Texas, en menos de 10 días, informó el FBI en un comunicado de prensa.

Según detalló el FBI, el método de robo del criminal era entregar a los cajeros notas adhesivas con mensajes “amenazantes” exigiendo dinero en efectivo, lo que le valió el apodo de “Sticky Note Bandit”.

El hombre aún no ha sido arrestado ni identificado públicamente por las autoridades. El FBI no reveló las sumas de dinero que logró robar de los bancos.

Los robos se dieron el 5 11 y 13 de julio en las sucursales de Houston.

Make a note of this: #FBI Houston's Violent Crime Task Force is seeking the "Sticky Note Bandit" who has committed three robberies in the Houston area during the last ten days.

Call @CrimeStopHOU at 713-222-TIPS with any information. Up to a $5,000 reward! #HouNews pic.twitter.com/cedRdgkAOO

— FBI Houston (@FBIHouston) July 14, 2023