Elon Musk fija en su cuenta de X una respuesta al Presidente Nayib Bukele

La pregunta del Presidente Nayib Bukele fue: ¿What is the West fighting for (¿Por qué lucha Occidente?).

El fundador de Tesla Motors, Open AI y dueño de X, Elon Musk, destacó en su cuenta de X su respuesta a la pregunta del Presidente Nayib Bukele: ¿What is the West fighting for (¿Por qué lucha Occidente?).

El empresario respondió al Jefe de Estado salvadoreño en su cuenta de X.

“Creo que la civilización en general debería buscar aumentar la conciencia y explorar las estrellas para poder comprender el universo”, destacó Musk.