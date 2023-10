Israel Gutiérrez al quedar en décima posición en Tiro: “Me llevo un buen sabor de boca”

El atleta salvadoreño de la disciplina Tiro, Israel Gutiérrez, quedo en décimo puesto en la competencia en Polígono de Tiro de Pudahuel, en los Juegos Panamericanos Santiago 2023, de Chile.

“La última posición fue la que me sacó de la final, me llevo un buen sabor de boca, por lo menos en esta modalidad; sé que son Juegos Panamericanos y no quedamos mal en la tabla”, enfatizó el atleta

El deportista del Programa Esfuerzo y Gloría, acumuló 574 puntos en sus 60 disparos, le faltó un punto para tener un cupo entre los mejores ocho tiradores.

Cristian Morales, de Perú, obtuvo la última plaza al acumular los 575 puntos.