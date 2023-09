Motorista del transporte colectivo multado tres veces por violar normativa de tránsito

Un motorista de la ruta 100-A, que conducía un microbús placas MB 3757, fue multado por realizar paradas no autorizadas por el Viceministerio de Transporte.

Una segunda infracción se le aplicó, porque estaba manejado una unidad del transporte colectivo sin licencia de conducir.

Además, le faltó el respetó al personal de inspectoría de la institución, rompió las esquelas impuestas por violar las normativas de tránsito, por lo que fue acreedor de una tercera multa por botar basura en la vía pública.

