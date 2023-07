Niños de Zaragoza comparten con “el Pupi” Zanetti

El Pupi” Zanetti impartió esta tarde una charla a los niños de las escuelas de fútbol de Zaragoza. El alcalde, César Godoy, agradeció al Grupo Megavisión por hacer posible la visita del emblemático jugador argentino.

«Hoy tenemos el honor de tener al mejor capitán, al vicepresidente del Inter de Milán, uno de los mejores jugadores que ha tenido Argentina, Javier Zanetti. No todos los días se tiene una leyenda (del fútbol) en El Salvador y mucho menos en Zaragoza», resaltó el alcalde.

Los niños de Zaragoza compartieron con el exfutbolista argentino sobre su experiencia en el deporte y pasaron un rato ameno.

“Cuando me dijeron de pasar por Zaragoza no lo dudé, porque me contaron la historia de ustedes, y me hacen recordar cuando era un niño e iba detrás de mis sueños”, resaltó el vicepresidente del club italiano.

La alcaldía de Zaragoza ha apostado por el deporte para el fomento de valores en la niñez y juventud, la escuela municipal de fútbol actualmente tiene a 500 integrantes.