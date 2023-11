Presidenta de Miss Universo destaca cambios en El Salvador

La presidenta de la organización de Miss Universo, Paula Shugart, ofreció un discurso durante el evento de bienvenida para las delegadas de cada país concursante en Miss Universo 2023, realizado en las instalaciones del Ministerio de Relacionados Exteriores.

Shugart indicó que ha sido testigo del gran cambio que ha trascendido en El Salvador y agradeció al presidente Nayib Bukele por todas las facilidades y el recibimiento a organizadores, producción y a las delegadas de Miss Universo.

«Nunca había estado aquí antes, pero he estado trabajando en Miss Universo el tiempo suficiente para reconocer la pasión por un país. No me tomó mucho tiempo reconocer lo que exactamente está sucediendo aquí y debo decir muchas gracias», expresó Paula Shugart.