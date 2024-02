Presidente Bukele cuestiona política monetario de Estados Unidos

El presidente Nayib Bukele resaltó un fragmento de su discurso en la CPAC, en donde refiere a los altos impuestos que hay en EE.UU., que supuestamente financian con eso al gobierno, cosa que no es así.

Pero, el gobierno estadounidense imprime dinero ilimitado para financiarse, así cuestionó la política monetaria de ese país.

«El gobierno se financia con el dinero que imprime. Un papel respaldado por otro papel», expresó.

Advierte, a la vez, que esto en tiempo puede tener consecuencia. «Es una burbuja que tarde o temprano estallará.

Can the government of the United States really keep printing unlimited amounts of money out of thin air?

¿Puede seguir el gobierno de los Estados Unidos imprimiendo cantidades ilimitadas de dinero de la nada? pic.twitter.com/dLo9d0zNzv

— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 26, 2024