Rock sinfónico en las Fiestas Julias

El Sistema de Coros y Orquestas Juveniles y sus orquestas asociadas realizarán un concierto denominado “Rock sinfónico”, en el marco de las Fiestas Julias.

“Tomando algunos clásicos importantes de la época dorada del rock, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil nos llevará a un encuentro ecléctico de la inicialmente infame guitarra eléctrica, y todos sus timbres y distorsiones, con el misterio y melancolía de las cuerdas frotadas de la orquesta; compartirá la energía de un set de batería de rock con el ambiente potente de los bronces orquestales”, explicó Ortiz, quien es el director del Sistema.

El ensamble interpretará algunas melodías conocidas como: “Sweet child of mine”, de A. Rose, Slash, I. Stradling, D. McKagan y S. Adler, en arreglo de L. Moore; “Stairway of heaven”, de J. Page, R. Plant; “Livin’ on a prayer”, de R. B. Jovi, R. Sambora y D. Child; “Nothing else matters”, de J. Hetfield y R. Ulrich, en arreglo de L. Bocci; “Reina de la noche”, de W. A. Mozart, en arreglo de M. Carcach; “De música ligera”, de G. Cerati y Z. Bosio; “Back in black”, de A. Young, M. Young y B. Johnson, en arreglo de I. Marini; “Smells like teen spirit”, de K. Cobain, K. Novoselic y D. Grohl, en arreglo de L. Moore; “One”, de J. Hetfield y R. Ulrich y “Bohemian rhapsody”, de F. Mercury; entre otras.

El esperado concierto se realizará este martes 25 de julio, a las 6:00 de la tarde, frente a la Catedral de Santa Ana.