Senador estadounidense que pidió investigar a El Salvador es acusado de soborno

El senador demócrata estadounidense Bob Menéndez y su esposa fueron acusados este viernes de aceptar sobornos en efectivo, lingotes de oro y un automóvil de lujo para una serie de actos corruptos para beneficiar al gobierno autoritario de Egipto.

En 2022, Menéndez junto al senador Jim Risch afirmaron que el bitcoin podría abrir las puertas al lavado de dinero en El Salvador.

Sin embargo, ahora es acusado de corrupción por fiscales federales que confiscaron $100,000 en lingotes de oro y $480,000 en efectivo oculto en su casa.

De acuerdo con la acusación, proporcionó información sensible del gobierno estadounidense y presionó a un funcionario del Departamento de Agricultura con el fin de proteger al empresario egipcio-estadounidense Wael Hanna y al gobierno de Egipto.

El presidente Nayib Bukele también reaccionó a la acusación que enfrenta el senador Menéndez, quien el año pasado puso en tela de juicio el uso del bitcoin en el país. «Este tipo realmente pidió una investigación contra nosotros», afirmó.

This guy actually called for an investigation against us…

He ended up being charged. https://t.co/ftBXhwgCl3

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 22, 2023