Toby Junior opina sobre elecciones presidenciales 2024: «Lo bueno debe seguir»

El pastor del Tabernáculo Bíblico Bautista Amigos de Israel, Toby Junior, expresó este miércoles que el presidente Nayib Bukele ha revolucionado al país y que El Salvador está viviendo una primavera con la gestión del actual mandatario. «Nayib Bukele es un joven que vino a revolucionar El Salvador. El Salvador está viviendo una primavera», señaló en un programa de entrevistas

Con relación a las elecciones presidenciales de 2024, el líder religioso del Tabernáculo Bíblico Bautista señaló que no puede adelantar a su candidato favorito, pero consideró que «lo bueno debe de seguir..El punto es que nosotros tenemos que celebrar la primavera que Dios nos ha dado», agregó.

Respecto a las elecciones de diputados, considera que, tal como se ve el panorama, el partido del presidente ganará por amplio margen. Dijo ser de la idea de que haya balances y contrapesos pero cuando existe una oposición madura y responsable que se suma a las acciones positivas de un gobierno, pero si esta sirve de obstáculo, no es muy positivo el esquema.

Recordó que el presidente Bukele no ha tenido mucho margen para moverse durante su gestión porque le cortaron la mitad de su período con una Asamblea de oposición, hasta que en 2021 se dio el cambio en la correlación legislativa, que ha permitido un mayor avance.

Sobre los partidos ARENA y FMLN, el pastor dijo que, además de las malas acciones en que cayeron durante sus gestiones de gobierno (1989-2019), los financistas «los dejaron embrocados ante el pueblo» y ahora esos partidos están en crisis.

Toby Junior afirmó que el presidente Bukele se ha ganado el corazón de muchos. «Lo que yo vi me gustó, y lo que admiro de él, como persona, es su interés por el ser humano. Creo que el país entero, aun la oposición extrema, tendrá algo que agradecer a este gobierno. Aunque sea la línea rápida de Migración han de agradecer los candidatos que vienen del exterior…Yo no tengo que estar enamorado del candidato, pero sí de sus obras», afirmó.

Sobre las críticas de los partidos o candidatos de oposición a la gestión del mandatario, el pastor bautista dijo que hay que sentirse bien por los avances que el país tiene, independientemente de que lo haya logrado nuestro contendiente político. «Me dicen que van a venir más de un millón de turistas, ¿por qué me voy a enojar porque el país esté bien? «, se preguntó.

Por otra parte, Toby Junior también consideró que para impulsar la economía era necesario primero atacar la delincuencia porque sin esas medidas no era posible centrarse en ese tema. «Si no atacaban la delincuencia, entonces no había respeto, no había temor de Dios. Me gozo de ver un país bien, avanzando». Señaló que la migración a la inversa, con inversionistas solicitando la residencia en el país, es importante y síntoma del cambio que experimenta El Salvador.