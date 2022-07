Cae popularidad de Biden en EE.UU. y en su propio partido

El 64% de los votantes demócratas de EE.UU. no quieren a Joe Biden como candidato en la elección presidencial de 2024, revela una encuesta de opinión elaborada por el periódico The New York Times.

Biden apenas goza de un respaldo del 26%, según el sondeo, aunque la Casa Blanca ha informado reiteradamente que el mandatario se postulará a la reelección en 2024.

En la encuesta de The New York Times se plantea que si las elecciones se realizaran hoy, el 44% de los encuestados votarían por el presidente Biden mientras el 41% dice que apoyaría al expresidente Donald Trump.

Los principales motivos para la pérdida de popularidad de Biden están relacionados con los asuntos económicos y la dirección que lleva Estados Unidos.