Analista Remberto González: la población reconoce al Presidente Bukele como un líder

Las obras entregadas inspiran a la gente a darle su apoyo, dijo el político.

Los resultados del trabajo que ha hecho el Presidente Nayib Bukele al frente del Ejecutivo son los que han inspirado a millones de salvadoreños a darle su confianza y su apoyo para continuar estos esfuerzos.

“Él (Presidente Bukele) es el intérprete de las necesidades del pueblo”, dijo el analista Remberto González, quien tiene una larga trayectoria en el mundo político del país. “Él no es ningún dictador. Él es el líder de un país que necesita transformaciones; no de ahora, sino desde siempre. Él está haciendo lo que tenían que haber hecho los gobiernos anteriores y no lo hicieron”, comentó González.

Así, dijo que la oposición carece de liderazgos y ha perdido su capacidad de tener incidencia. Esto es porque todos sus malos augurios se han desmentido con los resultados del trabajo del gobernante. “Este Presidente todo lo que ha hecho y sigue haciendo… Mientras él siga portándose bien con el pueblo, el pueblo seguirá eligiéndolo”, expresó el analista.