BINAES estará abierta al público el 25 de diciembre y 1 de enero

Los visitantes pueden adquirir gratuitamente la Llave del Saber para tener acceso completo a todas las áreas de la biblioteca

La Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES) se mantiene abierta al público las 24 horas, tal y como lo anunció el presidente de la República, Nayib Bukele, y, los días festivos o asuetos no serán la excepción.

“¿Ya nos visitaste? Ven a disfrutar de tu lectura favorita, de un delicioso café, o alguno de nuestros talleres, la experiencia en tu nueva biblioteca no tiene límites. ¡Te esperamos! El 25 de diciembre y 1 de enero tendremos horarios normales, ¡así que no tienes excusas para no vivir la experiencia!”, informó la BINAES.