Cinco diferencias entre Threards y Twitter

Theards es la nueva aplicación de Meta que busca hacerle competencia a Twitter. Las semejanzas entre ambas plataformas se pueden apreciar a simple vista, pero ¿son exactamente iguales?

Si estas pensando unirte a esta nueva plataforma debes saber que sí tiene diferencias con Twitter, acá te contamos algunas de ellas.

Debes tener una cuenta de Instagram

Al momento de instalar por primera vez la aplicación, Theards te pedirá una cuenta de Instagram para que puedas suscribirte.

No tiene una versión web

Hasta el momento, Threads no cuenta con una versión web o de escritorio como Twitter. Por lo que la única forma de acceder a esta nueva red social es a partir de la aplicación.

Límite de caracteres en las publicaciones

En la nueva red social de Mark Zuckerberg también hay un límite en el tamaño de las publicaciones, pero es más grande que el de Twitter. En Threads, puedes escribir hasta 500 caracteres, según el comunicado publicado en el sitio oficial de Meta.

Contenido del feed es similar a otras aplicaciones

Esta es una de las más grandes diferencias entre ambas aplicaciones. El feed de Threads funciona de forma similar a Facebook e Instagram, pues el contenido mostrado es tanto de cuentas que sigues como recomendaciones del algoritmo.

Diseño y características del perfil

En Twitter existe un apartado de me gusta y de multimedia pero en la nueva aplicación de Meta no. De igual forma, no es posible mandar mensajes directos dentro de la aplicación.

Además, en la plataforma de Meta puedes ocultar la lista de cuentas que dieron clic en el botón de “me gusta” en tus publicaciones.

