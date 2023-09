Cristiano Ronaldo se viste de jeque para celebrar el Día Nacional Saudita

Cristiano Ronaldo vive una nueva etapa profesional desde que el año pasado fichó por Al Nassr, uno de los equipos de fútbol más potentes y conocidos de Arabía Saudí. Y todo parece que se ha adaptado bastante a bien a las costumbres de ese país.

El futbolista sorprendió a sus seguidores al vestirse con la ropa tradicional saudí: con una túnica hasta los tobillos llamada ‘thawb’, una ‘kufiyya’, que es un pañuelo que se utiliza para ponerlo en la cabeza, y un cordón negro usado para que dicho pañuelo no se mueva y se sostenga, llamado ‘agal’, con motivo de la festividad del Día de Arabia Saudi que se celebra todos los 23 de septiembre.

El día nacional saudita conmemora el cambio de nombre del Reino del Néyed y del Hiyaz a «Reino de Arabia Saudita» por decreto real del Rey Abdulaziz bin Saúd en 1932.​

El club de fútbol Al-Nassr fue el encargado de publicar un video en el que se puede ver como Cristiano baila junto al resto de la plantilla del equipo una danza de espadas.

