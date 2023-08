Eduardo Escobar: En El Salvador no habrá segunda vuelta como en Guatemala

Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, reconoció este miércoles que El Salvador no está en la misma situación que Guatemala y por ello es un «error» pensar que habrá un segundo balotaje en las elecciones presidenciales de 2024.

“Acá no hay descontento masivo con el presidente, tiene el apoyo…entonces eso hace difícil que tengamos otro resultado. Si la gente está contenta con como se está gobernando, hay un margen menor para obtener un caudal de votos que desplace al presidente y no gane, eso es difícil. En Guatemala sí había un descontento, eso no está aquí presente”, afirmó Escobar.

En opinión de Escobar al poco apoyo con el que cuenta la oposición también se le suma el que sus candidatos no son conocidos por la población salvadoreña: «Los candidatos no son conocidos y no se ve que se esté llevando una campaña para promocionarse», dijo.

Para Escobar, una segunda vuelta o incluso que otro candidato pueda vencer al presidente Nayib Bukele en las urnas podría suceder solo si existiera un descontento de la población. Sin embargo, encuestas nacionales e internacionales muestran el irrefutable apoyo que el mandatario tiene por parte de los salvadoreños dentro y fuera del territorio nacional.

«Sería un error pensar que eso va a pasar en automático acá sino están esas condiciones», agregó. https://twitter.com/DiarioLaGaceta/status/1694362348671103432

