Emiten aviso por vientos nortes y reducción de temperaturas

La Dirección General de Protección Civil emitió un aviso este domingo por el ingreso de vientos nortes y reducción de temperaturas a escala nacional a partir de este domingo y podría extenderse hasta el jueves.

De acuerdo con el informe del Ministerio de Medio Ambiente, el ingreso de los vientos nortes moderados, empezando moderados e incrementándose a partir de martes o miércoles.

Los vientos se acentuarán en las zonas altas del país, como cerros, montañas y volcanes; estos podrían alcanzar velocidades entre 45 y 55 kilómetros por hora.

Las temperaturas bajas iniciarán a partir del lunes. “se prevé una tendencia a que las temperaturas mínimas matutinas se muestren disminuidas en zonas altas con valores entre 5° C y 11 °C, en valles interiores entre 15° C y 20 ° C, y en zonas costeras entre 20° C y 22 °C. Estos descensos más importantes de temperatura se prevén entre el día martes y jueves”, indica el aviso de Protección Civil.