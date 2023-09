Exdiputado Jorge Villacorta admite que el Gobierno le resuelve a la población

El ahora analista señaló que la situación política actual en el país es producto del mal trabajo que hicieron las administraciones anteriores.

El analista político Jorge Villacorta admitió que la población encontró en el proyecto del presidente Nayib Bukele una oportunidad para que se le resolvieran las demandas que por años venían haciendo.

“Creo que los ciudadanos han ido no encontrando solución de las propuestas y el enfrentamiento. Ahora, después de la decepción, incluso del Frente de la traición de no cumplir y haber llegado a los niveles de abuso, principalmente de los gobiernos de Funes, hace como resultado que la gente encuentre que le proponen soluciones con una gigantesca propaganda, pero sí les resuelve temas centrales, les dieron las vacunas, las tuvieron a tiempo, no les costaron cinco centavos, cuando salieron con las banderitas blancas les dieron bolsas de comida, y les dieron $300”, señaló.