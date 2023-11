FMLN y Nuestro Tiempo se niegan a firmar pacto de no agresión electoral

Los partidos en contienda electoral para 2024, FMLN y Nuestro Tiempo no firmaron el pacto de entendimiento entre los institutos políticos de cara a las elecciones del otro año, que promueve el Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto con el fin que la campaña electoral sea pacífica y con respecto a la ley.

En un comunicado, el FMLN justificó su no participación en esta firma del documento, aduciendo que el ente colegiado busca verse bien ante los salvadoreños y la comunidad internacional. Y no están de acuerdo con algunas decisiones tomadas por el TSE, como el cumplimiento de sentencias de la Sala de Constitucional.

Mientras que, Nuestro Tiempo, el otro partido político que no asistió a firmar el pacto de no violencia durante la campaña electoral 2024, argumentó que por algunas decisiones tomadas por el TSE, que no fueron a su favor, el Consejo Directivo de NT decidió no participar.

Durante la firma del pacto de no agresión entre partidos políticos, participaron la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), Raquel de Guevara; Nucio Apostólico, Luigi Roberto Cano; la directora de ONU Mujeres, Cecilia Alemany Billorou y el Director del Instituto Nacional Demócrata (NDI, por sus siglas en inglés).

El magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Noel Orellana, dijo que la participación de entidades internacionales y nacionales en la firma del pacto de no agresión electoral es importante y con esto dan muestra de seriedad del proceso. Video de Diario El Salvadorz.