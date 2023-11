Catar: Este viernes inicia el intercambio de rehenes israelíes y palestinos

Se prevé que el primer grupo de rehenes será entregado desde la Franja de Gaza y la tregua humanitaria comenzará a las 7:00 hora local del 24 de noviembre.

Serán liberados el primer día, 13 rehenes retenidos por Hamás, entre ellos niños y mujeres de avanzada edad. Esta acción será durante el alto al fuego, es decir, los cuatro días que han establecido para esto.

«Por cada prisionero sionista, tres prisioneros palestinos, entre ellos mujeres y niños, serán liberados. En cuatro días, 50 prisioneros sionistas, mujeres y niños menores de 19 años serán liberados», señala un comunicado.

Official Spokesperson for Ministry of Foreign Affairs @majedalansari: The first batch of hostages will be released from Gaza at 4pm on Friday November 24.#MOFAQatar

