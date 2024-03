Magistrado TSE confirma que investigarán a quienes trataron de impedir el triunfo del Presidente Bukele

Wellman afirmó que la magistrada presidenta sí decidió acudir a la Fiscalía para formalizar este proceso.

Las sospechas alrededor de un minúsculo grupo de oposición que intentó desacreditar el resultado de las elecciones del cuatro de febrero cobra fuerza; en especial, ahora que la Fiscalía General de la República (FGR) ya se encuentra activa con la investigación.

El magistrado propietario del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Guillermo Wellman Carpio, detalló más en la tesis del boicoteo que afectó la transmisión de resultados de las elecciones el domingo por la noche. “Se logró (transmitir) el 70 % de las actas presidenciales, que son 6,015 de 8,572. Entonces uno se pregunta ¿qué pasó? (…) Aquí no cabe la menor duda… No quiero especular. Pero para eso la investigación determinará qué pasó”, indicó Wellman Carpio. “Tengo conocimiento de que la señora (magistrada) presidente como que presentó una denuncia, o al menos, avisó a la Fiscalía. Yo no vi directamente”, comentó el magistrado, refiriéndose a la señora Dora Martínez, titular del organismo colegiado.

Aunque no ha sido más explícito en sus conjeturas sobre los que intentaron el sabotaje, el magistrado Wellman sí sugirió que desde el principio se intentó desprestigiar al Tribunal. “Como árbitro electoral y guardando la etiqueta, no lo voy a hacer (decir de quién sospecha). Eso era evidente. Como periodistas, (ustedes) saben que el Tribunal estuvo desde el inicio bajo fuego”, comentó.

Finalmente, Wellman dijo que a partir de este día, 1 de marzo, agilizarán la entrega de los kits tecnológicos para los centros de votación. Además, es importante recordar que la ley seca inicia este dos de marzo desde la madrugada.

Lea más: