Nuestro Tiempo, la celestina entre ARENA y FMLN para el matrimonio de las presidenciales 2024

Los comicios presidenciales del 2024 están a la vuelta de la esquina y la oposición, pese a la nula aceptación entre los salvadoreños, no desiste de participar.

En este proceso electoral, ARENA, el FMLN y Nuestro Tiempo son los partidos que han oficializado fórmulas presidenciales, dos de ellas provienen de la “sociedad civil”, de Joel Sánchez y su compañera Hilcia Bonilla, que corren por ARENA, y Luis Parada junto a Celia Medrano que van por Nuestro Tiempo.

Pese a que son tres fórmulas distintas, algunos dirigentes de estos partidos han dejado entrever que podría haber una “alianza” presidencial para “derrotar” al presidente Nayib Bukele, quien busca un segundo periodo, apoyado por el 90 % de los salvadoreños, según las encuestas.

ARENA y el FMLN han admitido el desgaste político que atraviesan y podrían ser ellos quienes declinen sus candidaturas y se unan para apoyar a la de Nuestro Tiempo, convirtiéndose este partido de centro-derecha en la celestina que maquillará el matrimonio entre los tricolor y los rojos para presentar una candidatura única en las presidenciales del próximo año.

“Tenemos hasta el 7 de agosto para inscribir coaliciones, no depende de ARENA, depende de sociedad civil que han propuesto las fórmulas presidenciales, los partidos somos los vehículos, primero se tienen que poner de acuerdo los bloques de la sociedad civil y luego los partidos”, dijo Carlos Saade, presidente del COENA.

Por su parte, Eugenio Chicas, uno de los líderes históricos del FMLN, ha resaltado en varias ocasiones que la oposición debe unirse sin importar las “ideologías” con el fin de “recuperar” al país, el político, aunque ha hablado bien del candidato del FMLN (Manuel «el Chino» Flores) ha mostrado su inclinación por la fórmula de Nuestro Tiempo, aduciendo que sería una representación de los bloques de la sociedad civil.

“La virtud de Luis y Celia es que están situados en un partido ubicado en el centro y sin antecedentes políticos”, añadió Chicas.

Pese a que estos candidatos han querido venderse como parte del colectivo civil, no pueden ocultar su pasado político, Luis Parada, es un exarenero y exmilitar, por su parte Celia Medrano ha sido vinculada a la izquierda por su trayectoria en diversos movimientos sociales.

“Que no esté afiliada al FMLN no quiere decir que no me identifique con la izquierda”, dijo Medrano, en una entrevista televisiva.

La oposición busca «unificarse» con la intención (según sus cuentas) de «restarle» votos a Bukele e ir a una segunda vuelta electoral en el 2024.

