Periodistas colombianos resaltan seguridad en el país

El periodista de RCN Colombia, Edilson Ballesteros, resaltó el cambio en el tema de seguridad que hoy vive el país, gracias a las estrategias del presidente Nayib Bukele.

Ballestero relató como en el 2002 fue parte de la prensa que vino a presenciar los Juegos Centroamericano y del Caribe, señaló que en aquella ocasión no pudo conocer el Centro Histórico “porque no lo recomendaban” debido a los altos índices de violencia que aquejaban al país, durante el gobierno de expresidente Francisco Flores.

«Estuve acá en el evento multideportivo del 2002 y el país ha cambiado del cielo a la tierra, en el tema de la seguridad. En aquella ocasión (2002) no pude conocer el Centro Histórico porque nos recomendaban no ir, ahora he ido dos veces y lo disfrute muchísimo, me pareció espectacular vivir esa experiencia con seguridad y tranquilidad», dijo el periodista.

Por su parte, Filiberto Rojas, jefe de prensa del Comité Olímpico de Colombia, resaltó el nivel de los escenarios deportivos y los equipos de última tecnología instalados.

«Hoy, quedan en El Salvador unos escenarios de primer nivel para que sigan surgiendo atletas, seguir trayendo eventos y seguir masificando la práctica del deporte», enfatizó el jefe de prensa del Comité Olímpico colombiano

Rojas, también, destacó la buena atención a la prensa en los diversos escenarios por parte de los organizadores de los Juegos San Salvador 2023 y la conexión a internet que les ha facilitado el trabajo en este evento deportivo.