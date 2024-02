Presidente Bukele criticó el silencio de los detractores cuando Bitcoin sube de precio

La moneda de nuevo sigue superando los $60,000 por unidad.

El Presidente Nayib Bukele criticó a los detractores que guardan silencio cuando Bitcoin (BTC) sube de precio frente al dólar, pero que rápido arman escándalo cuando este cripoactivo baja.

Bitcoin ya roza los $61,000, llegando a finales de febrero 2024. “Cuando el precio del Bitcoin estaba bajo, escribieron –literalmente– miles de artículos acerca de nuestras supuestas pérdidas. Ahora que el precio de mercado está muy por encima (de ese entonces), si vendiéramos, tendríamos una ganancia de 40 % solo por las compras que hicimos en el mercado. En la actualidad, nuestro programa de ciudadanía es la principal fuente con la que recibimos Bitcoin”, dijo el Presidente, refiriéndose al plan Adopting El Salvador para inversores visionarios de diferentes países.

Desde la perspectiva del Presidente Bukele, valorar al Bitcoin solo frente a su relación con el dólar es un error de interpretación. “No vamos a vender, desde luego. Al final, 1 BTC = 1 BTC. Esto era así cuando el precio de mercado estaba bajo y sigue siendo así ahora. Sin embargo, es muy revelador que los autores de esas piezas tan leídas, los “analistas”, los “expertos”, los “periodistas” ahora están por completo silenciosos”, observó el gobernatne.

Mientras el Estado no venda esos Bitcoin, no habrá ni ganancias ni pérdidas. En ambos casos, se materializará sólo si se decide vender, algo que no ha sucedido. “Recuerden esto la próxima vez que ellos divulguen mentiras acerca de El Salvador”, dijo el Presidente Bukele.

