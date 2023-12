El presidente de la República, Nayib Bukele, compartió un video en donde explica por qué El Salvador no vende sus bitcoin.

El mandatario detalló que si El Salvador vendiera los bitcoins bajo su poder tendría $7 millones de ganancias, aunque descartó esta operación.

En el clip, el Jefe de Estado reiteró que El Salvador ha experimentado ganancias sustanciales, incluyendo un impulso en el turismo, mayores inversiones, generación de empleo y otros beneficios que han fortalecido la economía.

El gobierno salvadoreño señala que se bancarizó a un porcentaje de la población sin servicios financieros tradicionales y se ha logrado que miles de salvadoreños ahorren decenas de millones de dólares en comisiones por enviar remesas.

Esta semana el presidente exigió a sus retractores que reconozcan que el bitcoin ha generado ganancias para El Salvador: «Lo responsable sería que se retractaran, ofrecieran disculpas o, al menos, reconocieran que El Salvador ahora está dando ganancias».

Why we don’t sell our #Bitcoin?

¿Por qué no vendemos nuestros #Bitcoin? pic.twitter.com/2QW0dUU6np

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 8, 2023