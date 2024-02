Presidente Bukele defiende la soberanía de El Salvador para combatir a las pandillas

Afirma que ningún país ha tenido un éxito similar y sin muertes de civiles.

El Presidente Nayib Bukele reiteró a la prensa internacional que El Salvador encontró su propia estrategia para enfrentar y derrotar a las pandillas, con un éxito que no ha logrado replicar otro país.

Durante su intercambio con la prensa internacional el día de las elecciones, el Presidente Bukele abordó el tema. “Estamos haciendo un esfuerzo genuino y los salvadoreños votarán hoy (cuatro de febrero) en elecciones libres y justas, en una plena democracia, y elegirán su propio camino”; expresó el gobernante.

Esto surgió a raíz de los cuestionamientos que hizo un periodista de la BBC sobre los arrestos en el contexto del régimen de excepción, calificándolo como una situación extraordinaria en el mundo. El Presidente indicó que eso tiene toda la lógica, pues El Salvador era la capital de los asesinatos y, para salir de esa condición, se requirieron medidas también extraordinarias. “Los arrestos fueron hechos para detener el derramamiento de sangre que sufrimos por décadas y, en efecto, lo detuvimos”.

“Ningún país lo ha hecho así de rápido y así de eficiente como nosotros lo hemos logrado aquí, sin muertes de civiles”, indicó el Presidente Bukele. Aprovechó la ocasión para recordar que los países que critican a El Salvador no tienen solvencia moral para criticar estas políticas.

