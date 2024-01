Salvadoreño de diáspora viajará a El Salvador para votar por Bukele

Gustavo Pérez Palma, un salvadoreño de la diáspora, le envió un mensaje al presidente Nayib Bukele, de cara a las elecciones del próximo 4 de febrero, demostrando que vendrá a El Salvador a votar por el mandatario y por Nueva Ideas.

Además, le expresa al jefe de Estado que no debe preocuparle los ataques de los medios de comunicación relacionados con Soros.

«Presidente Nayib Bukele no tiene que preocuparse por eso, dejemos que esos medios vengan con lo que quieran, usted nos tiene a nosotros, su gente, su población superior al 90% y estaremos allí», dijo Pérez Palma

También se refiere al apoyo que le darán los salvadoreños a la Bancada Cyan.

President @nayibbukele you don’t has to worry about it let’s those medias came on with whatever they want you have us your people your population over 90+% and we will be there and @BancadaCyan @AsambleaSV get ready for us the Salvadoran brothers we came there no joke 💙🤍💙🫡✌️ pic.twitter.com/ApiPXqYSZr

— 🇺🇸 🇸🇻 🇧🇷 Gus. Palma (@GusPalma2) January 30, 2024