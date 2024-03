Senador Cotton reconoce los resultados de la política seguridad del presidente Bukele

El senador de los Estados Unidos, Tom Cotton, visitó el Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT), para conocer el funcionamiento de este lugar, que resguarda a los pandilleros más peligrosos.

Cotton resaltó que este país centroamericano era reconocido por sus índices de violencia en el pasado. «El Salvador solía ser uno de los lugares más peligrosos del mundo», expresó durante una entrevista de un medio de comunicación internacional.

El funcionario estadounidense reconoce, las políticas de seguridad implementadas por presidente Nayib Bukele, para el combate de las pandillas.

«Ahora, las políticas del presidente Bukele la han convertido en una de las más seguras de la región. Es una prueba de que tomar en serio el crimen es la única manera de detener la violencia», dijo Cotton.

Cada vez más, figuras políticas de diversos países reconocen el trabajo y esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Bukele para garantizar la paz y tranquilidad de la población salvadoreña, que por décadas pasó sometida bajo estas estructuras criminales, que hoy en día están encerrados en una cárcel de máxima seguridad, gracias al Plan Control Territorial y el régimen de excepción.

— Tom Cotton (@SenTomCotton) March 20, 2024