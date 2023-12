Trabajo despliega 700 inspectores para constatar pago de aguinaldo

A través del plan Defiende tu Aguinaldo, el Ministerio de Trabajo desplegará más de 700 inspectores, entre el 12 y el 20 de diciembre, para supervisar que los patronos cumplan con los pagos de aguinaldo, como establece la ley, informó este lunes el titular de esa cartera de Estado, Rolando Castro.

En tal sentido, Castro pidió a los trabajadores que denuncien a los patronos que no cumplan con el pago legal del aguinaldo, ya sea porque no lo entregan en el tiempo establecido o porque no lo pagan completo. «La violación de los derechos laborales a menudo se percibe como una cultura. Muchos trabajadores lo consideran normal en lugar de algo atípico», afirmó.

El plan Defiende tu Aguinaldo incluye que, durante las inspecciones, el personal de Trabajo verificará que el cálculo y pago del aguinaldo se cumplan correctamente. «Es fundamental para nosotros garantizar que cada trabajador reciba lo que le corresponde», sostuvo la institución.

Castro lanzó un mensaje a quienes estén pensando en violar la ley y en tal sentido advirtió que las «empresas que entreguen el aguinaldo después del 20 serán sancionadas por infringir la ley y vulnerar los derechos de sus trabajadores».