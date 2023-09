Vicerrector de la UCA cuestiona la inversión del Gobierno para dar seguridad a las población

El Gobierno mantiene su lucha contra las pandillas y pese a los resultados favorables a más de cuatro años desde que se implementó su estrategia de seguridad, hay sectores que continúan cuestionando las acciones para proteger la vida de la población.

El vicerrector de Proyección Social de la UCA, Omar Serrano, cuestionó la inversión hecha por el Gobierno para mejorar la situación de seguridad en el país, que ha permitido anular a las pandillas.

“Nosotros no estamos en guerra. Para tener contento al sector militar, se ha comprado equipo moderno. Para que ellos se sientan a gusto. Y no estamos en guerra, propiamente: se ha declarado una guerra con las pandillas, pero no estamos en una guerra convencional, digamos”, señaló.