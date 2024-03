Youtuber estadounidense destaca transformación de El Salvador en materia de seguridad

El youtuber estadounidense Nick Shirley visitó El Salvador para constatar de primera mano la transformación que ha sufrido el país, a partir de las políticas y estrategias de seguridad que ha puesto en marcha el gobierno del Presidente Nayib Bukele.

El creador de contenido destaca que el país pasó de ser el más peligroso a tener la tasa más baja de homicidios en el continente, que lo convierte en el más seguro del hemisferio occidental.

Además, señaló que gracias a las estrategias de seguridad, cada vez son menos los salvadoreños que buscan salir de las fronteras y ahora, tras haber ganado un segundo mandato, el Presidente Bukele ha afirmado que pondrá en marcha medidas para mejorar la economía del país.

I recently visited El Salvador to make a video about how @nayibbukele has transformed the country from the most dangerous country to the safest country in the Western Hemisphere. As a result of the new security levels less people are leaving El Salvador than ever before.

