Bonos de El Salvador mantienen su repunte gracias a acuerdos con Google y la banca: Reuters

Los bonos salvadoreños se mantienen al alza gracias a las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele a través de acuerdos importantes con la banca privada en el país y con la compañía Google, según destacó Reuters.

El medio internacional resalta que uno de los motivos de este buen rendimiento de los bonos salvadoreños es el acuerdo que el gobierno salvadoreño alcanzó con la Asociación Bancaria Salvadoreña (ABANSA) para extender vencimientos para deuda de corto plazo.

Reuters también destaca que el acuerdo firmado por el gobierno con Google para la modernización de los servicios públicos, el cual ya fue ratificado por la Asamblea Legislativa, también es el causante de la buen racha en los bonos.

La publicación fue compartida por el presidente de la República, Nayib Bukele, y agregó: «No diré “te lo dije” 😂».

I will not say “I told you so” 😂 https://t.co/9w8vQadPML

— Nayib Bukele (@nayibbukele) September 8, 2023