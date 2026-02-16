El Salvador incauta 6.6 toneladas de cocaína en alta mar

El Presidente de la República, Nayib Bukele, anunció la incautación «más grande en la historia de El Salvador», a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de las costas salvadoreñas.

Se trata del Buque de Apoyo Multipropósito (supply vessel/tug) FMS EAGLE, de 180 pies de eslora (54 metros de largo), registrado bajo bandera de Tanzania, África, que transportaba en compartimientos ocultos 330 bultos equivalentes a 6.6 toneladas de cocaína, cuyo valor aproximado es de $165 millones de dólares.

En la embarcación viajaban 10 narcotraficantes: 4 colombianos, 3 nicaragüenses, 2 panameños y 1 ecuatoriano. Otro fuerte golpe al narcotráfico, indicó el mandatario.

La droga permanecía oculta en tanques de lastre, y la Marina Nacional desplegó buzos que se encargaron de ejecutar la inspección que permitió confirmar su ocultamiento y proceder con su incautación.

«Otro fuerte golpe al narcotráfico. Por cierto, gracias por el nuevo barco», agregó el Jefe de Estado-.