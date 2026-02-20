Instituciones están listas para el IRONMAN 70.3

Funcionarios de las instituciones de Gobierno brindaron esta mañana los detalles logísticos, turísticos y de movilidad de El Salvador IRONMAN 70.3 San Salvador 2026, que reunirá atletas de 28 países.

Por la importancia del evento se ejecutará un amplio despliegue operativo este domingo 22 de febrero.

En el certamen participarán más de 3,500 elementos de distintas instituciones que estarán desplegados para garantizar el desarrollo seguro del evento.

La titular del Ministerio de Turismo, Morena Valdez, afirmó que este evento se realiza gracias «gracias a las condiciones que tenemos» y expresa que «realizar un IRONMAN 70.3 en nuestro país es un honor y una muestra de la confianza internacional en nuestra capacidad organizativa”.

La vicepresidente y directora de Latinoamérica The IRONMAN Group, Joanna Jordan, subrayó que traer «el IRONMAN 70.3 a San Salvador significa proyectar al país en un escenario global».

Detalló que este fin de semana 1,200 atletas cumplirán su sueño tras meses de disciplina y preparación. «Queremos que el mundo vea por qué debe venir a competir aquí”, indicó.

El presidente Latam Sports, Pablo Sáenz, expresó que han escogido El Salvador para el desarrollo de este certamen por «la calidez de su gente, sus paisajes únicos y la visión de un Gobierno comprometido con mostrarle al mundo su mejor versión”.