Inician obras de ampliación y pavimentación de la calle El Sauce

El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez y el director ejecutivo de FOVIAL, Alex Beltrán, oficializaron esta tarde el inicio a las obras de ampliación y pavimentación de la calle El Sauce, en La Unión Norte.

Este proyecto comprende la pavimentación de 7 kilómetros de calle; actualmente el ancho es de 4.5 metros y se ampliará a 10 metros.

El ministro Rodríguez destacó la importancia de la obra que iniciará este día y señaló que es una obra “que se va a ser con los impuestos de los salvadoreños, que antes de se los robaban”.

“Ahora nadie se va a robar este dinero, esta obra empieza este día y la vamos a terminar muy pronto. Van a ser 7 kilómetros los que vamos a pavimentar”, indicó.

“Hay un tramo que tienen cerca 3 metros de ancho, para que tengan una idea vamos a llegar a tener hasta 10 metros de ancho, la calle se va a ampliar, se van a hacer dos carriles como deben de ser para que pasen buses, camiones, para que pasen todo tipo de vehículos, ”, subrayó.

Además, se construirá un puente de más de 60 metros que va a conectar con la Escuela El Manzanillo para garantizar la conectividad en este sector.

Por su parte, el director de FOVIAL, afirmó que se ha venido trabajando en la zona desde hace “mucho tiempo” y agrega que van a seguir ejecutando obras de desarrollo.

“Este día vamos a iniciar la construcción de un pavimento que andará por los 7 kilómetros de longitud, el cual va a partir desde el desvío La Ceba, y estaríamos llegando hasta el Centro Escolar El Manzanillo”, añadió.