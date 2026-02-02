Arranca año lectivo 2026 con más de 1.2 millones de estudiantes

Este lunes, inicia el año lectivo en el sistema público con la participación de más de 1.2 millones de estudiantes en 5,000 centros escolares de todo el país.

Cada año, bajo la administración del Presidente Nayib Bukele la educación se fortalece con iniciativas como el Programa Dos Escuelas Por Día, entrega de Paquetes Escolares y con la digitalización educativa que incluye mediante la entrega masiva de dispositivos, conectividad a internet y plataformas en línea para estudiantes y docentes, entre otras iniciativas.

Con respecto a los dispositivos, el mandatario dijo que se ha hecho una inversión de más de $1,000 millones de dólares en 1.2 millones de dispositivos.

«Vamos a adicionar en este año más de 420,000 dispositivos”, expresó.

Además, este año los estudiantes tendrán sus paquetes escolares de uniformes, zapatos y demás insumos escolares que tienen un único objetivo fortalecer la educación en los estudiantes.

Además, el inicio del año lectivo estará marcado por la implementación del nuevo Currículo Nacional de Primera Infancia.