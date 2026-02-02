Presidente Bukele inaugura otras 70 nuevas escuelas

El Presidente de la República, Nayib Bukele, en compañia del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, realizó esta noche la inauguración de 70 nuevas escuelas, como parte del Programa Dos Escuelas Por Día.

Señaló el mandatario que «cada día iniciamos dos escuelas, antes de empezar el programa Dos Escuelas Por Día escuelas».

«Ya habíamos mejorado cientos de escuelas, pero eran muy pocas, pero como la meta es remodelar todas las escuelas del país. Cada día se inician dos escuelas nuevas”, recalcó.

En total, 504 escuelas que forman parte del Programa Dos Escuelas Por Día, ya están en construcción y este día la inauguración de las 70 escuelas se ejecutó en un solo día como la última vez en la que también estuvo el mandatario.

La vez pasada inauguramos 70 escuelas en un solo día, y hoy venimos a inaugurar otras 70 escuelas.

“Dos Escuelas Por Día es integral, es escuelas completas, aulas nuevas, techos, baños, cocina, áreas recreativas, iluminación, ventilación, condiciones seguras para enseñar y estudiar, es tener escuelas dignas”, expresó.

Resaltó el Presidente Bukele que se ha hecho una inversión de más de $1,000 millones de dólares en 1.2 millones de dispositivos.

«Vamos a adicionar en este año más de 420,000 dispositivos”, expresó.

. “En el Programa Cero Ocio tenemos muchos reos que merecen una segunda oportunidad, no estamos hablando de asesinos sino de personas que cometieron delitos pequeños, están trabajando en muchas áreas, y una de ellas es en la construcción de escuelas”, subrayó.

El presidente electo de Chile, José Antonio Kast, , dijo que también es responsabilidad de los niños de cuidar estas herramientas. Reitera que la «dignidad, libertad es algo que usted está entregando a toda la nación».