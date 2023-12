El Supremo de Colorado inhabilita a Trump como candidato presidencial

La Corte Suprema de Colorado decidió este martes que el expresidente estadounidense Donald Trump no podrá participar como candidato en las elecciones presidenciales del 2024 en el estado por su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.

La decisión de la Corte se sustenta bajo la enmienda 14 de la Constitución estadounidense, que permite descalificar a aquellos candidatos que han apoyado una insurrección, es decir, un golpe de Estado.

La decisión quedó temporalmente en suspenso hasta el 4 de enero, para permitir posibles apelaciones.

El exmandatario ha calificado en más de una ocasión de «interferencia electoral» los intentos de prohibirle presentarse a las elecciones.

El presidente de la República, Nayib Bukele, también reaccionó a este falló: «Estados Unidos ha perdido su capacidad de sermonear a cualquier otro país sobre la “democracia”», afirmó.

The United States has lost its ability to lecture any other country about “democracy”. https://t.co/kvtfas9bcC

— Nayib Bukele (@nayibbukele) December 20, 2023