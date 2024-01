“Estoy de acuerdo que siga el régimen”: salvadoreños aprueban medidas de seguridad

La población salvadoreña opina que las estrategias de seguridad que ha implementado el Ejecutivo han sido favorables y han generado impactos positivos en el comercio y en la calidad de vida de las familias, por lo que aseguran estar de acuerdo con la continuidad del régimen de excepción.

Al igual que Romero, el ciudadano Mario Rosales dijo que los cambios han sido favorables no solamente en la eliminación de fronteras marcadas por los pandilleros, sino para los comercios con el no pago de las extorciones.

“Hay lugares donde antes no se podía ingresar es un cambio que la mayoría de los salvadoreños lo ha notado. He conocido a personas que eran víctimas de las pandillas, escuchaba sobre la renta que les ponían a los negocios eso gracias a Dios ya no se escucha”, dijo el salvadoreño Mario Rosales.